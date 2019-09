Seit einem Jahr legt sie auf Instagram eine Art Seelenstriptease hin – und das ist in keiner Weise negativ gemeint: Noch immer gelten Themen, wie die, über die Gina spricht und postet, in vielerlei Köpfen als Tabuthemen. Viele Betroffene sind einsam, haben keine Ansprechpartner, niemanden, der ihnen die Hand reicht. Aber es sind diese Menschen, die Gina über ihren Account gini.eat.world erreicht. „Es ist unglaublich, wie viele Zuschriften ich von Leuten bekomme, die in ähnlichen Situationen sind“, sagt sie. Ich verstehe, was sie meint. Ich kenne etliche junge Frauen und Männer, in deren Familien die Worte Depression, Essstörung oder Suizid auf der Blacklist stehen. Die sich nicht ernst genommen fühlen, die allein sind, mit all ihren Gedanken. Bei Gina gipfelte der Selbsthass in einem von vielen Klinikaufenthalten, damals war sie 19. Es blieb nicht der Letzte, aber auch das gehört dazu: „Ich war irgendwann am Ende. Also bin ich ins Krankenhaus gefahren und habe gesagt: Hallo, hier bin ich. Ich kann nicht mehr und ich weiß nicht was sonst passiert“, erzählt Gina mir. Das ist der Punkt, an dem Krankenhäuser Patienten nicht mehr abweisen können. Es kommt mir befremdlich vor, dass jemand, der solch schwerwiegende Probleme mit sich, seinem Äußeren und seinem gesamten Sein hat, sich auf Instagram darstellt – mit all seinen Schwächen.