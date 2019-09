In den letzten Jahren ist die Zahl der weiblichen Häftlinge in Mexiko um ein vielfaches gestiegen – verglichen mit den Jahren zwischen 2007 und 2010 sogar um mehr als 400 Prozent, wie eine Studie des National Women's Institute in Mexiko herausfand. Etwa 80 Prozent der Frauen, die ihre Strafe in El Cereso absitzen müssen, sind aufgrund von Drogendelikten dort. Auch der Papst stattete dem Gefängnis einen Besuch ab, wo er Berichten zufolge den Insass*innen sagte, dass das bloße Einsperren von Menschen nicht die Lösung gegen die steigende Gewalt im Land sein kann.