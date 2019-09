Das Ziel seines neuen Projektes ist es, „Grenzen aufzubrechen“ und die Menschen zu ermutigen, offener mit der weiblichen Sexualität umzugehen. Abgebildet sind 20 Frauen mit unterschiedlichen Nationalitäten und Ethnien. Die Fotos grenzen sich gezielt von den gängigen Höhepunkt-Darstellungen in der Popkultur ab. Gegenüber Refinery29 UK sagt der Macher: „In TV-Produktionen wollen die Frauen unrealistisch gut für die Kamera aussehen und in Pornos wird der Orgasmus oft vorgetäuscht. Die Sexpositionen, die Gesichtsausdrücke, die geschminkten Körper, es ist alles so unrealistisch. Ich würde mir wünschen, dass dieses Projekt einen ehrlichen Dialog anregt. Frauen sollten sich nicht für ihre Köper schämen oder einem Ideal hinterherlaufen, das es gar nicht gibt.“