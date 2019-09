Lerne die Frau kennen, die sich selbst geheiratet hat

Die neueste Protagonistin, die 40-jährige Fitnesstrainerin Laura Mesi aus Italien, hat sich in einer besonders üppigen Zeremonie selbst das Ja-Wort gegeben und wird möglicherweise auch dich dazu bewegen, so ein Event zu veranstalten. Obwohl die Trauung natürlich nicht offiziell anerkannt ist, hatte sie alle Charakterzüge einer klassischen Hochzeit: ein weißes Kleid, eine dreistöckige Torte, Brautjungfern und 70 Gäste – plus eine Wassermelone mit den eingeritzten Worten „alleinige Ehegattin“. Standard eben….