Mit diesem neuen Hochzeitstrend bekennt dein Traumkleid jetzt Farbe

Gerade noch rechtzeitig, bevor die Hochzeitsaison vorbei ist, gibt es einen neuen Trend in Sachen Traumkleider: Neben Haaren, Nägeln und Alltagsklamotten wird jetzt auch das klassische Hochzeitskleid in Farbe getunkt. Das Dip Dye-Hochzeitskleid bringt ein wenig Farbe und ganz viel Strahlen in deinen besonderen Tag und ist das, was sich wohl sowieso jede Frau wünscht: wirklich einzigartig. Gibt es eine bessere Art seinen Gästen und der Welt unter dem passenden Hashtag zu zeigen, wer man wirklich ist?