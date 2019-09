12 Berlin Fashion Week Events, zu denen ihr auch ohne Einladung gehen könnt

Zum Schluss haben wir am Montag noch ein virtuelles Event, an dem ihr teilnehmen könnt. Zum zweiten Mal unterstützt das KaDeWe mit der Reihe ‚Vote for Fashion’ ausgewählte Designer aus dem Portfolio des Berliner Salons. Und dabei kommt ihr ins Spiel: In allen zehn Fenstern und auf einer speziellen Präsentationsfläche des Kaufhauses könnt ihr euch Entwürfe der Labels anschauen und anschließend per Klick für euren Favoriten stimmen. Hier geht’s zum Voting.