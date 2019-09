Jetzt meldet sich Mercedes-Benz mit einem, neuen, überarbeiteten Konzept zurück, in dem sich die Laufstegschauen auf zwei bis drei statt fünf Tage beschränken. Des weiteren sind statt wie gewohnt 50 etwa zehn Designerschauen geplant. Die Auswahl soll selektierter und spannender werden. Darüberhinaus entwickeln sie in Partnerschaft mit dem Fashion Council Germany ein neues Format zur internationalen Designer-Nachwuchsförderung und sponsern zusätzlich parallel stattfindende Modemessen. Das neue Konzept wird im Januar erstmals im E-Werk in Berlin Mitte gezeigt.