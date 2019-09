Ab Januar heißt es dann also nicht mehr Mercedes-Benz Fashion Week Berlin, sondern Fashion Week Berlin, was zugegebenermaßen ein wenig traurig klingt. Aber die Zukunft vom Modestandort Berlin und Design aus Deutschland generell liegt ganz klar in der Nachwuchsförderung. Die Präsentation muss dem Produkt entsprechen und das passende Publikum erreichen. Weniger Schein und mehr Sein bringen die Modeschaffenden wirklich weiter.