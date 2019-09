BerlinFoodWeek: Jetzt mischen Köchinnen die männerdominierte Food-Szene auf

Dennoch gibt es sie natürlich: Die herausragenden Frauen in dem Metier, die nicht nur Außergewöhnliches leisten, sondern immer noch regelmäßig in den Schatten ihrer männlichen Kollegen gestellt werden. Zu Unrecht! Die Berlin Food Week rückt einige davon in diesem Jahr in den Fokus. Die gebürtige Engländerin Caroline Grinsted vom Muse Berlin, Haya Molcho vom Szenerestaurant Neni, die frisch-gekürte Küchenchefin des Adlon-Restaurants Quarré Michéle Müller, Spitzenköchin Maria Groß aus der Bachstelze als Repräsentantin des diesjährigen Gastlandes Thüringen, die mit einem Stern ausgezeichnete Sonja Baumann vom Baumann & Scheffler, Laura Villanueva Guerra vom Tausendsuend und nicht zuletzt Eva-Miriam Gerstner, die als jüngste Hoteldirektorin Deutschlands bekannt wurde, und durch den Abend führt: Sie alle finden sich am 17. Oktober 2017 im Kaufhaus Jahndorf zusammen und zaubern gemeinsam ein exklusives Menü unter dem Titel FrauenWirtschaft Bei der oben erwähnten Wahl von Rolling Pin wurde exakt eine Frau in die Liste der 50 Besten aufgenommen; da ist nicht nur Luft nach oben, sondern eine Menge Potenzial, das schlichtweg ignoriert wurde. Das wissen auch die Macher der Berlin Food Week, dennoch war der Ansatz des Abendevents zunächst ein anderer: „Klar, gab es da schon das Thema Female Empowerment auch in der Gastronomie, aber es war jetzt nicht explizit als feministischer Ansatz gedacht, sondern eher als Idee eines Mädelsabends und einem anderen Ansatz, der weniger eine konkrete kulinarische Idee im Fokus hat", erklärt Michael Hetzinger, Pressesprecher der Berlin Food Week. „Da war es in der Tat so, dass es nicht so leicht war, Köchinnen zu finden, die mitmachen wollten. Weil sie entweder den Ansatz nicht mochten, oder sich einfach generell auf ihr Restaurant konzentrieren wollen." Und irgendwie ist das wenig verwunderlich. Seit jeher weiß man, dass Männer generell weniger Skrupel haben sich zu vermarkten, das ist auch in der Gastroszene nicht anders. Wenn Frauen selbstbewusst zu ihrem Können stehen und statuieren, ich bin gut in meinem Job, ich kann etwas, was andere nicht können, wird das schnell als Arroganz gewertet. Bei Männern umschreibt die Gesellschaft sowas gern als selbstbewusst und selbstsicher. Eine Kluft die auch im 21. Jahrhundert leider noch immer existiert. Das hat auch Michael Hetzinger bemerkt: „Wir hatten ja schon immer Köchinnen dabei bei der BFW. Aber es war auch schon immer so, dass die Männer eher die Bühnentiere sind und eher bereit sind, mitzumachen. Ist ja (leider) generell so, dass männliche Köche mehr outgoing in der Selbstvermarktung sind", weiß der Kopf des Kommunikationsteams. „Das liegt vielleicht auch daran, dass Köchinnen einen höheren perfektionistischen Anspruch haben und ihre Leistung mehr ,in der eigenen Restaurant-Küche' zeigen wollen." Die Idee für den Abend und damit der Ansatz diesen zu organisieren, hatte also einen anderen Grund. Dennoch setzt er ein Zeichen. Die Berlin Food Week halt selbst ein überwiegend weibliches Team, bietet während der einwöchigen Veranstaltung Akteuren jedes Geschlechts und jeder Nationalität eine Bühne. Nach dem Rolling Pin-Gate wurde die Idee des „Mädelsabends" im Team dennoch noch mal diskutiert und daran festgehalten. „Wir haben auch an anderen Food Clash Canteen-Abenden Frauen im Programm und überall sonst in der BFW sowieso. Aber wir haben in der Vergangenheit auch oft Abende nur mit Männern gehabt und uns Anfang des Jahres gefragt, warum nicht auch mal umgedreht. Es gibt genügend tolle Frauen, man darf sie stärker in Szene setzen, gerade weil sie oft – zugunsten des Restaurants oder eben weil sie nicht so oft die Bühne suchen – auf eine Teilnahme verzichten", sagt Alexandra Laubrinus, Geschäftsführerin der BFW.