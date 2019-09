Klar, Frauen müssen sich ja um die Familie kümmern, also können sie nicht in der Gastronomie arbeiten. Kein Wort über den rauen Ton in den Küchen der Spitzenköche, die Bruderschaften, die sich bilden und keine Frauen in ihren Reihen dulden, chauvinistisches Verhalten und sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es gibt nur so wenig Frauen in der Gastronomie, weil Jeremy-Pascal zweimal in der Woche zum Klarinettenunterricht muss, nicht etwa, weil sie keinen Bock haben aus der Küche gemobbt zu werden, bei Entscheidungsprozessen mit größtmöglicher Selbstverständlichkeit übergangen zu werden oder sie schlichtweg nicht hinnehmen wollen, am Arbeitsplatz permanent begrabscht zu werden.