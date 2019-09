Das sind die elegantesten Städte der Welt

Zalando hat sich für die Methodik nach Mode (Schulen und Wahrnehmung durch Journalisten), Urbanität (Popularität bei Besuchern, Architektur & Sauberkeit) und Zugänglichkeit (Bezahlbarkeit) orientiert und zusätzlich über 5.000 Experten dieser Gebiete zu Rat gezogen. Herausgekommen ist eine Liste, die von der Stadt mit dem höchsten „je ne sais quoi“-Faktor angeführt wird: Paris. Die „Ville Lumière“ oder auch „Stadt der Liebe“ hat nicht umsonst so viele Kosenamen und verzaubert jährlich Millionen von Touristen mit ihrem Charme. Überraschender ist da schon, dass Londons „Shabby Chic“-Charakter auf dem zweiten Platz landete und somit Wien mit seiner Staatsoper und märchenhaftem Charme auf den letzten Treppchenplatz verbannte. Darauf folgen die italienischen Touristenmagneten Venedig und Florenz, Mailand und Rom findet man erst auf Platz neun und zehn. Du wartest auf eine deutsche Stadt in den Top 10? Leider muss man, um München zu finden, bis auf Platz 15 scrollen! Besonders im Faktor Modeschulen hat die Stadt an der Isar schlecht abgeschnitten, selbst Hamburg (Platz 20), die „Perle des Nordens“, erhält hier eine höhere Punktzahl.