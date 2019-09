Für alle, die trotz erhöhter Stressfaktoren in der Stadt nicht auf dem Dorf leben wollen, hat das Portal Zipjet jüngst ein Städte-Ranking veröffentlicht, in dem die Städte mit dem niedrigsten Stresslevel weltweit gekürt wurden. Insgesamt wurden rund 150 Städte nach mehreren Kategorien wie Grünflächenangebot, Verkehr, Sonnenstunden uvm. beurteilt, um am Ende einen Wert zu ermitteln, der die Lebensqualität in der jeweiligen Stadt beschreibt. Daraus leitet sich laut Studie auch ein Indiz dafür ab, wie stressfrei es sich an dem jeweiligen Ort lebt. Interessanterweise befinden sich in den Top 10 schon vier deutsche Städte. In Deutschland lebt es sich demnach wohl doch ganz gut. Wer hätte gedacht, dass Stuttgart es sogar auf den ersten Platz weltweit schafft?