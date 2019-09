Ranking: Das sind die teuersten Städte der Welt

The Economist kommt zu dem Ergebnis, dass die Lebensunterhaltungskosten in den südostasiatischen Städten derzeit so hoch wie nirgendwo anders sind – gleich fünf der zehn teuersten Städte weltweit liegen in Asien. Spitzenreiter ist abermals Singapur, wo das Leben sogar noch einmal 20% teurer sein soll als in New York. Der Big Apple dient dabei als Richtwert, an dem die Lebensunterhaltungskosten aller Städte gemessen werden. Hongkong folgt dicht auf Platz 2. Den dritten Rang belegt Zürich – und ist damit die teuerste Stadt Europas.