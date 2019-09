Seit 2007 stellt das Monocle Magazine nun schon jedes Jahr eine Liste mit den lebenswertesten Städten der Welt zusammen. Bewertet werden hierfür sowohl objektive Kriterien wie Mietpreise, die Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel, die Kriminalitätsrate und das wirtschaftliche Klima als auch subjektive Faktoren, wie die Toleranz und die allgemeine Lebensfreude der Bewohner sowie das Nachtleben.



Und auch 2016 haben die Kollegen wieder ein Ranking mit den Städten, in denen das Leben am meisten Spaß macht, aufgestellt. Wir wollen ja noch nicht all zu viel vorwegnehmen, aber so viel sei verraten, auch unsere schöne Hauptstadt hat da in diesem Jahr gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Wer der Spitzenreiter ist und welche deutschen Metropolen es in die Rangliste geschafft haben, erfahrt ihr im Folgenden.



1. Tokyo

2. Berlin

3. Wien

4. Kopenhagen

5. München

6. Melbourne

7. Fukuoka

8. Sydney

9. Kyoto

10. Stockholm