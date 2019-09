„Heldenhaft“ nannte Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz das Vorgehen der Polizei in den drei Krawalltagen und Nächten. Refinery29 erreicht die Hamburger Polizei am Montag Vormittag, ein Sprecher erklärt: „Unsere Beamten haben Unglaubliches in den letzten Tagen geleistet. Tagelang waren sie im Einsatz nun müssen sie sich erst einmal erholen...“ Das Telefon stehe im Präsidium noch immer nicht still, es herrsche Ausnahmezustand nach den Angriffen der Linksextremen. Eine Sonderkommission (Soko) soll nun die G20-Vorkommnisse prüfen.