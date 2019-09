Der Countdown des Chaos in meiner Stadt lässt sich folgendermaßen runterzählen: Seit Wochen nur dieses eine Thema – G20! Erst hatte man leise Befürchtungen, was durch das Treffen der zwanzig Regierungschefs auf Hamburg zukommt, aus genervt sein wurde dann aber in den letzten zwei Wochen konkrete Angst: Die Uni-Vorlesung wird vorverlegt, da sich sogar die Dozentin Sorgen macht, nicht heil zur Uni zu kommen, (gefühlt) alle teilen mir mit, dass sie während der gesamten G20-Zeit dichtmachen werden: Mein Sportverein, der sonst sogar an Feiertagen geöffnet ist, Ärzte, Cafés, sogar meine geliebten Marktstände verkünden, dass sie am Samstag, den 8. Juli nicht am üblichen Platz zu finden sein werden.