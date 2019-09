Nie wieder Helmhaare: 6 einfache Frisuren fürs Fahrradfahren

Oben geflochten und unten offen

Bei dieser Flechtfrisur werden die Haare pro Seite entlang des Mittelscheitels in gleichgroße Strähnen geteilt. Diese Strähnen werden wieder in kleinere Strähnen aufgeteilt und direkt am Haaransatz eingeflochten, sodass die Zöpfe fest am Kopf sitzen. Damit die Zöpfe nicht zu fest sitzen am besten noch einmal mit dem Stilkamm dazwischen gehen, um diese etwas zu lockern. So beugt ihr Haarspitzenkatarrh und Kopfschmerzen vor. Die Zöpfe werden dann bis in den Nacken geflochten und unten offen gelassen.