Da dieser Elephant in the Room munter immer weiter wächst, möchten (oder können) immer weniger Designhäuser und Labels ihn ignorieren. Vor allem in den letzten vier Saisons widmeten sich mehr und mehr Marken in ihren Lookbooks und Kampagnen dem Thema Vielseitigkeit. Auch in den Onlineshops und auf den Fashion Shows ist dieser Trend zu beobachten (ich habe bereits einen ersten Blick auf diese Saison der New York Fashion Week geworfen).