Die traurigsten Trennungssongs aller Zeiten

Wenn wir mal ehrlich sind, wollen wir uns manchmal doch auch so richtig schön im eigenen Elend suhlen und ein bisschen reinsteigern in all den Schmerz. Wann sonst kann man den ganzen Tag ohne schlechtes Gewissen im Schlafanzug verbringen und sich so richtig schön selbst bemitleiden. Und letztlich können wir an so einer Erfahrung eben auch wachsen. Zugegeben, diese Reise in das innerste Selbst kann zuweilen sehr schmerzhaft und angsteinflössend sein, doch glücklicherweise lassen uns unsere Lieblingskünstler auch in dieser schwierigen Phase nicht im Stich und begleiten uns musikalisch durch das Tal der Tränen.