Der Schulz-Hype hat ein Ende – So begann der Abstieg des SPD-Messias

Bevor es jetzt langweilig zu werden droht, eine Empfehlung – Abwarten! Bis Mitte Mai gibt es keinen Grund nervös zu werden, für keine Seite. Schulz selbst hat ja die NRW-Wahl zu seiner Messlatte gemacht. Gewinne die SPD da, gewinne sie auch die Bundestagswahl. Das ist geschickt. Denn die Aussichten, dass die SPD stärkste Kraft in NRW wird (die Wahl also „gewinnt“) sind ziemlich gut. Schulz kann dann wieder an dem Hype basteln, der um ihn gemacht wird, obwohl er auch in NRW streng genommen nicht zu Wahl steht – aber so ungerecht ist das politische Geschäft nun mal. Und manchmal ist das ja auch gar nicht so verkehrt.