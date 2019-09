Der Himmel für Muslime: Männer bekommen Jungfrauen – und die Frauen?

Der bayerische Imam Benjamin Idriz hat in der HuffPost bereits erklärt, dass das Kopftuchtragen – so man es für überhaupt notwendig hält – ohnehin nicht zu den wichtigsten Pflichten einer Muslima gehört.

Und selbst extreme Taten sind kein Ticket in den Himmel, wenn man Schröter zuhört. “Wer als Märtyrer stirbt, kommt deswegen mitnichten auf direktem Weg ins Paradies.”

Extremisten behaupten das zwar. Aber sie vergessen dabei laut Schröter etwas Wesentliches, einen sogenannten Qudsi-Hadith, der nicht als Wort eines Propheten, sondern als Wort Gottes gelte und damit fast so wichtig sei wie der Koran.

“In diesem Hadith wird etwas sehr deutlich klargestellt: Ein Dschihadist stand am Tag des jüngsten Gerichts vor Gott und sagte, er sei für Gott in den Kampf gezogen.

Gott sagte, er sei nicht für ihn in den Kampf gezogen, sondern nur für seinen Ruhm. Der Dschihadist wurde wie ein Waschlappen in die Hölle gezogen.”

Das heiße übrigens nicht, dass jeder, der in bester Absicht mordet, deswegen in den Himmel komme. “Auch Mord für den Glauben kollidiert immer mit dem Recht des anderen und ist nur zur Verteidigung erlaubt”, sagt Schröter. Die Regelung sei während der existenziellen Bedrohung der Mediner durch die Mekkaner entstanden.

Es gibt im Islam nur eine Gruppe, die tatsächlich automatisch in den Himmel kommt: Kinder. Denn anders als das Christentum kenne der Islam keine Erbsünde.