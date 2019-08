Kaum ein Beauty-Trend hat den Kosmetikmarkt in kürzester Zeit so aufgewirbelt wie Contouring. Die Kardashians haben den Look groß gemacht, mittlerweile ist er wohl fast überall auf der Welt angekommen. Wie ihr eure Vorzüge am besten betont, haben wir hier schon ausführlich erklärt. Jetzt wollen wir uns den passenden Produkten widmen.