Dieses Kunstwerk lässt dich übers Wasser laufen

Italienurlaub geplant? Künstler Christo könnte deinen Sonntagsspaziergang ins nächste Level bringen. Einmal übers Wasser laufen: Der 81-Jährige, der unter anderem mit seiner Verhüllungsaktion des Reichstags in Berlin für Aufsehen sorgte, macht es möglich. Mit seinem neuen Projekt The Floating Piers wird der ca. 100 Kilometer von Mailand entfernte Iseo-See begehbar. Auf den orangen Stegen ist es möglich, drei Kilometer über dem Wasser zwischen Sulzano, Monte Isola und der Insel San Paolo spazieren zu gehen. Seit Samstag ist das Projekt begehbar, geöffnet sind die Stege noch bis zum 3. Juli.Das leuchtende Material über den mehr als 200.000 Würfeln, die die Stege zusammenhalten, stammt übrigens aus Deutschland: Laut Spiegel Online wurden sie mit dem Nylon einer Firma aus Greve bezogen. Finanziert hat die 15 Millionen Euro teure Installation Christo selbst, der Eintritt ist frei.„Wie alle unsere Projekte ist auch The Floating Piers komplett umsonst und 24 Stunden täglich nutzbar, solange es das Wetter erlaubt“, erklärt Christo auf der Website zum Projekt . „Es gibt keine Tickets, keine Öffnungszeiten, keine Reservierungen und keine Besitzer. The Floating Piers sind eine Erweiterung der Straße und gehören allen.“ Bei Instagram sind unter #thefloatingpiers schon über 12.000 Fotos zu finden, Tendenz steigend.Die Idee zum Projekt entstand schon 1970. Christo entwickelte sie gemeinsam mit seiner Frau Jeanne-Claude, die 2009 verstorben ist. Das Künstlerehepaar lebte seit den 60er Jahren gemeinsam in New York, arbeitete zusammen, hatte sogar am selben Tag Geburtstag und flog nie gemeinsam in einem Flugzeug . Neben The Floating Piers und dem Wrapped Reichstag konzipierten sie unter anderem die berühmte Verhüllung der Brücke Pont Neuf in Paris und The Gates, eine begehbare Installation von Stoffsegeln im New Yorker Central Park.