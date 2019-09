Als Chloe Dahl und Nikki Booths sich kennenlernten, studierte die eine in L.A. und die andere in Hawaii. Doch Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen – ein Sprichwort, das allem Anschein nach für diese zwei erfunden wurde. Ihre gemeinsame Vorliebe für gutes Essen hat sie schon während ihrer Fernbeziehung zusammengeschweißt. Als sie dann auch noch gemerkt haben, dass ihre Vorliebe für Hummer sie in die Armut treibt, haben die beiden Foodies entschlossen, ihr kulinarisches Glück selbst in die Hand zu nehmen. Kurze Zeit später eröffneten sie in Los Angeles den Knuckle & Claw : Gemeinsam leben Chloe und Nikki heute einen kulinarischen Hummer-Traum unter kalifornischen Palmen und schafften es 2015 sogar auf die „30 unter 30“-Liste des berühmten Restaurant-Guides Zagat.