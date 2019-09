Es gibt einen Grund dafür, warum Cara Delevingne sich die Haare gefärbt hat

Hinter einer drastischen Haarveränderung muss nicht unbedingt ein emotionales Päckchen stecken, das mit dem Lieblingsmenschen verbunden ist. In Cara Delevingnes Fall gibt es einen ganz einfachen Grund für ihren platinblonden Bob: Er ist laut HelloGiggles mit einem Herzensprojekt verbunden, das gleichzeitig einen weiteren Karriereschritt bedeuten könnte. Im Interview mit USA Today verriet die britische Schauspielerin mehr: „Ich muss mir den Kopf für meine nächste Rolle rasieren, also wollte ich etwas anderes ausprobieren“, so Cara. „Deshalb habe ich sie gefärbt. Einfach zum Spaß, um etwas zu verändern.“