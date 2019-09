Ich würde mir wünschen, dass es kein Zeichen von Löwenmut ist, sich als Frau einen Buzzcut zu genehmigen. An Ende ist es nur Haar und der Sache so viel Aufmerksamkeit zu schenken, kann nur nach hinten losgehen. Es gibt schließlich auch Leute, die durch eine Chemo gehen oder unter Alopezie leiden. Und die brauchen sicherlich nicht noch on top, dass die Gesellschaft darauf besteht, die Glatze als Symbol der Andersartigkeit zu behandeln und nicht einfach nur als Frisur. Meine drei Brüder beispielsweise rasieren sich im Sommer oft die Haare ab, wenn es ihnen zu heiß wird. Das interessiert keinen. Als ich hingegen mit der Idee um die Ecke kam, waren sämtliche Familienmitglieder skeptisch bis ablehnend eingestellt.