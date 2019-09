Schon an dieser Stelle der Präsentation wurde den meisten Mitgliedern des Bundeskonvents klar, dass die Kampagne sich an der Strategie orientiert, die die Parteichefinund ihr Mann Marcus Pretzell verfechten: Sie wollen die AfD eher schnell koalitionsfähig machen und haben sie deshalb in Realpolitiker und Fundamentalisten aufgespalten. Beim Bundesparteitag in Köln Mitte April war Frauke Petry mit dieser Analyse krachend gescheitert – ihr entsprechender Antrag schaffte es nicht mal auf die Tagesordnung. Doch in der Kampagne ersteht Petrys Realo-Weg nun wieder auf.