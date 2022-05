Staffel 2 von Das Klunkerimperium: So toxisch sind einseitige Beziehungen

Kim selbst rechtfertigt ihr Verhalten, indem sie behauptet, eine ehemalige Beziehung habe ihr Vertrauen in andere Menschen nachhaltig beschädigt. In einer superunangenehmen Szene versetzt sie Kevin jedoch – bei ihrem allerersten Date. Das deutet nicht bloß auf Vertrauensprobleme, sondern auf fehlenden Respekt hin. Könnte das daran liegen, dass Kevin – der im bürgerlichen Philadelphia aufwuchs – weniger reich ist als die anderen Mitglieder der Gruppe? Schließlich ist einer der Konfliktpunkte der Serie von Anfang an der Klassenunterschied zwischen Kevin und den anderen reichen Asiat:innen in seinem Umfeld. 2021 erzählte er in einem Interview mit CNBC , seine Rolle in der Show habe ihm zum ersten Mal in seinem Leben ein sechsstelliges Gehalt eingebracht. Ein großes Erfolgserlebnis für ihn – und doch eher durchschnittlich in Los Angeles. Kevin kann auch seine Ehrfurcht für den extravaganten Lifestyle seiner Freund:innen manchmal nicht für sich behalten und staunt zum Beispiel darüber, wie viel Geld sie in einem asiatischen Feinkostladen für Suppenzutaten wie Haiflossen ausgeben. Es ist also wohl kaum ein Geheimnis, dass er aus einer anderen sozioökonomischen Schicht stammt als die anderen Mitglieder des Klunkerimperium-Universums.