Bier für schöne und glänzende Haare – davon haben wir schon gehört. Und das Ganze vielleicht sogar mal ausprobiert... Aber Mayonnaise?Mayo. Da denke ich spontan an den Sommer und entspannte Tage mit Pommes „rot-weiß“ im Schwimmbad. Lecker! Diese Mayonnaise hier ist allerdings eine echte Beauty-Geheimwaffe und das vor allem im Winter. Aber keine Angst, jetzt folgt keine ausführliche DIY-Anleitung mit Ei und Öl. Schließlich haben wir jetzt bald mit Plätzchen backen (und essen) schon genug zu tun.Die schönen Haare aus der Tube gibt es zum Glück ohne Sauerei in der Küche. Nur weil’s aussieht wie Mayonnaise ist nämlich nicht automatisch Mayo drin. Was wirklich dahintersteckt? Ich habe vor kurzem ein ziemlich witziges Beauty-Label namens Tony Moly entdeckt. Und war besonders von der Haarmaske „Hayeo Mayo“ begeistert. Warum? Weil sie mit ihrem Mayo-Packaging auch in einem US-Diner neben der Ketchup-Flasche stehen könnte. Das Beste: Die Haar-Mayonnaise sieht nicht nur lustig aus, sondern hilft auch super gegen trockene Spitzen. Nach dem Haarewaschen kann die Maske einfach wie ein Conditioner verwendet werden.Die „Hayeo Mayo“ kommt aus Korea und enthält wirklich EigelbNatürlich kommt mein Favorit für schöne Haare mal wieder aus dem fernen Osten. Ihr Beauty-Junkies nickt jetzt bestimmt. Ja, Südkorea – da kommen so viele Beauty-Trends her, dass man gar nicht mehr mitkommt. Mein Beauty-Herz sagt mal wieder „Gamsahamnida“ (Danke auf Koreanisch... hoffentlich)!Das Eigelb-Extrakt dient zur Haar-Reparatur. Außerdem sind noch der Pflege-Allrounder Sheabutter und Macadamia-Samen-Öl mit drin. Eins ist sicher: Riecht auch viel leckerer als die „echte“ Mayonnaise.Die Mayo für eure Haare gibt es im Onlineshop von Miin vorbei. Die Beauty-Mayonnaise kostet dort um die 12 Euro. Aber bloß nicht aus Versehen in die Küche stellen! Der Partner erkennt den Unterschied auf den ersten Blick nämlich vielleicht nicht...