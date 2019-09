Aufgewachsen als Iranerin in Deutschland hat sie früh gelernt sich durchzusetzen. Bereits in der Schule wusste sie, sich zu behaupten, denn ihr war klar: als das fremde Mädchen werde sie es doppelt schwer haben. Aufgewachsen inmitten einer iranischen Großfamilie mit jeder Menge starker Frauenvorbilder bekommt sie zu Hause vorgelebt, was das heißt. Mit fünf Jahren ist sie bereits Jungstudentin im Fach Klavier an der Hochschule für Musik von Hanns Eisler. Ihr damaliger Berufswunsch: Pianistin. Das wünscht sich auch der Vater Hamid Sadighi Neiriz für die Tochter, der zu dem Zeitpunkt einer der gefragtesten Kunsthändler und Galeristen für außereuropäische Kunst in Berlin ist. Seine „Galerie Neiriz“ schließt er 2014, um sich fortan eigenen Arbeiten zu widmen. Da absolviert Anahita bereits ihren Master of Arts in Islamischer Kunst und Architektur an der School of Oriental and African Studies in London. Pianistin will sie jetzt nicht mehr werden, sondern viel mehr in die Fußstapfen des Vaters treten. Doch ihr ist klar: Das geht nur, wenn sie es auf ihre Art macht: „Mein Ziel ist es, die fernöstliche Kultur von ihrem negativen, brisanten Ruf zu befreien und wieder die morgenländische Faszination zu wecken. Ich möchte Vorurteile abbauen und die Kultur in all ihrer Vielseitigkeit zugänglich machen.“ Anahitas großer Vorteil bei diesem Unterfangen: Die Möglichkeiten des Internets sind für sie selbstverständlich. Mit Hilfe von Social Media Kanälen wie Facebook und Instagram schafft sie spielend den Spagat zwischen Tradition und Moderne. Muss sie auch, denn aus dem Schatten ihres Vaters zu treten, ist trotz allem kein leichtes Unterfangen. „Klar, ich bin die zweite Generation, aber ich betreibe diese Galerie, so, wie ich es für richtig halte. Natürlich hat mein Vater mir viele seiner Kontakte vorgestellt, obwohl er von meiner Entscheidung nicht begeistert war. Er hält nichts davon, auf dem Erfolg vorhergehender Generationen aufzubauen. Und gerade in dieser Industrie ist es schwierig, wenn man in zweiter Generation weitermacht. Hier muss man eine Persönlichkeit sein. Ich habe mich von vornherein klar positioniert und hätte mich nicht wie mein Vater der außereuropäischen Kunst widmen können, das ist viel zu universell und weitläufig. Man pflegt zu sagen: Im Kunsthandel kannst Du Dir ein Leben lang einen Ruf aufbauen, aber Du kannst ihn auch an einem Tag verlieren. Das ist ein enormer Druck, dem man täglich ausgesetzt ist.“