Beautytrend Bauchnabel-OP: Wie schön muss ein Nabel eigentlich sein?

Die ungewöhnliche Schönheitsoperation fand vor allem durch ihre prominenten Anhängerinnen Beachtung. Sowohl Kim als auch Khloe Kardashian haben sich unters Messer gelegt, um sich einen Bauchnabel wie aus dem Bilderbuch formen zu lassen. Und dieser zeichnet sich angeblich durch folgende Merkmale aus: Er ist weder nach außen gestülpt, noch vollkommen unsichtbar, sondern bloß eine leicht zu erahnende Vertiefung in der Mitte des Bauches. Melissa Doft, Schönheitschirurgin aus New York, erklärt in einem Interview mit Allure , dass viele Patienten und Patientinnen den Look ihres Bauchnabels schlicht und einfach nicht mögen würden. Viele seien außerdem daran interessiert, ihn nach der Schwangerschaft, Bauch-OPs oder starker Gewichtsabnahme wieder richten zu lassen.