Diese Schönheits-OPs waren 2017 in Deutschland besonders beliebt

Ambitionierte Neujahrsvorsätze sind eine Möglichkeit, um sich in Form zu bringen. Doch auch eine andere Variante wird inzwischen immer beliebter, und zwar Schönheitsoperationen. 2016 wurden weltweit rund 10,4 Millionen chirurgische Eingriffe durchgeführt – Tendenz steigend. Und in Deutschland? Auch hierzulande entscheiden sich immer mehr Frauen und Männer für diesen Weg, um sich in ihrem Körper wohlzufühlen. Die deutsche Gesellschaft für Ästhetisch-Plastische Chirurgie (DGÄPC) hat kürzlich eine Statistik mit den beliebtesten Behandlungen in 2017 veröffentlicht. Angeführt wird diese übrigens von nicht-invasiven Eingriffen, für die weder Narkose noch Skalpell erforderlich sind. Welche Behandlungen waren im vergangenen Jahr sonst noch beliebt? Hier gibt’s die Top 5 im Überblick: