Vom Havanna-Muster über Ombré-Nägel bis hin zu Jelly Nails , an Nageltrends mangelte es in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht. Trotzdem schaffte es ein neuer Style auf Anhieb, aus der Masse an Fotos in meinem Insta-Feed herauszustechen und unsere Aufmerksamkeit zu wecken: Hello, Batiknägel!