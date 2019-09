6 kühlende Roll-Ons, die geschwollene Augen & Frühjahrsmüdkeit vergessen lassen

Am Wochenende wurden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt, nach dem ewigen Berliner Winter beginnt es sogar hier zu grünen und die Schaufenster locken überall mit luftigen Sommerlooks. Es stehen also alle Zeichen auf Saisonwechsel, doch nicht jede von uns kann den so beschwingt genießen, wie wir vielleicht wollen würden. Dieses fiese Phänomen namens Frühjahrsmüdigkeit macht uns einen Strich durch die Rechnung und lässt uns morgens mit schläfrigem Kopf, hängenden Lidern und geschwollenen Augen ins Büro schlurfen. Unser liebstes Allheilmittel Kaffee weckt immerhin den Geist auf - und auch für den wachen Blick gibt es großartige Schönmacher.