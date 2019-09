Darum ist Kaffee gesünder als Tee

Wenn du leidenschaftliche Kaffeetrinkerin bist, stellst du vermutlich gern auf taub, wenn mal wieder von den negativen Auswirkungen von Koffein die Rede ist. Ja, es ist ein altes Thema, dass Koffein möglicherweise nicht unbedingt nur Gutes für uns und unseren Körper tut. Wissenschaftler vermuten nun allerdings, dass das Ganze doch gar nicht so schädlich ist, sondern ganz im Gegenteil sogar gesund sein, entzündungshemmend wirken und Herzkrankheiten vorbeugen kann. Eine Untersuchung der medizinischen Fakultät der Universität in Stanford hat ergeben, dass Koffein Entzündungen im Körper entgegenwirken und das Risiko auf eine Herzerkrankung im Alter reduzieren kann. Für die Studie, die im Nature Medicine -Journal veröffentlicht wurde, wurden 100 Blutproben von Personen jeden Alters analysiert. Dabei entdeckten die Forscher, dass die älteren Teilnehmer, die seltener an Entzündungen litten, alle eines gemeinsam hatten: Sie alle tranken regelmäßig Kaffee. Entzündungen sind eine natürliche Reaktion des Körpers, können jedoch gefährlich werden, wenn sie solange andauern, dass sie zu einer ernsthaften Erkrankung werden. Wie die Forscher herausfanden, blockiert Koffein die Wirkung des Moleküls Adenosine und könnte einen ähnlichen Effekt auch auf entzündungsfördernde Moleküle haben. Mit anderen Worten: In dem Koffein Entzündungen vorbeugt, sinkt auch das Risiko auf eine Herzerkrankung. „Mehr als 90% aller nicht übertragbaren Krankheiten, die im Alter auftreten, sind auf eine chronischen Entzündung zurückzuführen”, erklärt David Furman, einer der Autoren der Studie, in einer Pressemeldung . „Außerdem ist bekannt, dass Koffeinkonsum die Lebensdauer verlängert. Viele Studie belegen das. Wir haben eine mögliche Erklärung dafür gefunden.“ Die Studienleiter führen zwar auch aus, dass Entzündungen nicht so einfach mit Koffein behandelt werden können. Die Ergebnisse der Studie sind aber immerhin ein Anfang, auf dem die Entwicklung einer tatsächlichen Behandlungsmaßnahme aufbauen kann. Und immerhin brauchst du jetzt kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn du gerade schon wieder die dritte Tasse Kaffee trinkst.