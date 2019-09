Wavy Brows sind der neue Beautytrend, für den du nicht zupfen musst

Alles, was man für den neuen Look braucht, ist eine deckende Geltextur (z.B. von Lavera ) und ein ruhiges Händchen. Die „Augenbrauenwelle“ schleicht sich in die sozialen Netzwerke und lädt zum zweimal hingucken ein. Mit einem Pinsel wird die natürliche Brauenform überschminkt oder wahlweise mit Camouflage Make-up (z.B. von Artdeco ) abgedeckt, um anschließend zu einer Welle ausgemalt zu werden.