48h in Athen: Der Low-Budget-Guide für die griechische Hauptstadt

Es grenzt fast an ein Wunder, dass eine Stadt, die in den vergangenen Jahren so viel mitgemacht hat, touristisch wieder so gut dasteht. Doch mediterrane Metropole punktet vor allem mit einer jungen, innovativen Bevölkerungsschicht, die den Sprung in die Moderne für sich neu interpretiert und die Zukunft des Landes entschlossen mitgestaltet.