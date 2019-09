Die #AskMoreOfHim-Initiative wurde bei den Oscars nicht thematisiert, was schade ist

Entstanden ist die Bewegung aus einer Initiative des Representation Projects, die zuvor mit #AskHerMore dazu aufriefen, Frauen auf dem Roten Teppich nicht nur zu ihren Outfits zu befragen. „In diesem Jahr laden wir mit der Initiative „Ask more of him" („Verlange mehr von ihm”) Männer dazu ein, Teil der Konversation und Alliierte in der Bewegung für Gleichstellung zu werden”, heißt es in einem Statement auf der Website