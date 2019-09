Die Ankerklause ist charmant abgeschrabbelt, es liegt Rauch in der Luft, man bestellt am Tresen. Wir ordern Weinschorle beziehungsweise Bio-Riesling aus Rheinhessen, dazu Mineralwasser, "dann bekommt man den besseren", sagt Schramm. Für die Ankerklause hat sie sich entschieden, einfach weil sie "da mal hinwollte". Sie ist die erste Politikerin, die NEON in der Serie "Auf ein Glas mit …" porträtiert. Bis zur Bundestagswahl stellen wir in jeder Ausgabe junge Politiker vor, die für den Bundestag kandidieren.