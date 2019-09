Wann hast du gemerkt, dass du ein Problem hast?

Nun, dass es nicht normal ist, schon morgens Wodka zu trinken, nervös zu werden, wenn man keinen Alkohol daheim hat, alleine zu trinken und lieber zu Hause zu bleiben, als sich mit Freunden zu treffen um ungestört und ausreichend konsumieren zu können, weiß man natürlich.

Aber das passiert ja nicht von heute auf morgen. Man rutscht da rein. Es steigert sich langsam – aber eben konstant.

Ein richtiges Schlüsselergebnis in der Hinsicht gab es gar nicht. Sehr entscheidend für meine eigene Einschätzung der Situation – und auch der Außensicht – war wohl, dass ich ja immer alles hinbekommen habe. Abi, Studium, Arbeit – das lief ja alles. Darauf habe ich immer geachtet. Sonst hätte ja jemand mitbekommen können, dass bei mir was nicht stimmt. Das hat dann dazu geführt, dass auch Menschen aus meiner nahen Umgebung es gar nicht richtig ernst genommen haben, wenn ich angesprochen habe, dass ich da vielleicht doch ein Problem haben könnte. Denn die Löcher, die „bösen Abende“ – die habe ich immer mit mir alleine ausgemacht. In Gesellschaft habe ich mich immer beherrscht. Sobald ich aber alleine war, gab es kein Halten mehr. So hat mich eben nie jemand gesehen, wenn ich am Boden war. Nicht aufstehen oder essen konnte, weil ich es mal wieder übertrieben habe.

Das hat mir natürlich geholfen, das Problem lange klein zu reden. Mir selber nicht ganz einzugestehen, dass in unserer Beziehung schon lange der Alkohol die Kontrolle übernommen hatte, und nicht mehr ich.

Statt Schlüsselerlebnis war es wohl mehr so ein konstanter Prozess, an dessen Ende ich dann irgendwann gesehen habe, dass es so nicht weitergehen kann. Mit dazu beigetragen, dass ich es dann wirklich einsehen wollte und konnte, hat wohl mein neuer Freund. Während der Sucht hatte ich eine achtjährige Beziehung, in der ich es aber immer geschafft habe, die Sucht klein zu reden, sodass wir sie beide nicht ernst genommen haben. Mit dem neuen Partner ging das zunächst auch ganz gut. Auch hier bin ich lange wieder durchgekommen mit Kompromisslösungen, Ausreden, Versprechungen. Bis ich dann von ihm das erste Mal in meinem Leben von einem Menschen eine deutliche Ansage bekommen habe. Vielleicht war es genau das, was ich gebraucht habe? Was am Ende den Schalter umgelegt hat? Dass mir jemand einfach mal deutlich gesagt hat, dass ich mir da selber ganz schön was vormache und ich schon lange nix mehr zu sagen habe, sondern der Alkohol entscheidet.