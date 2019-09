Versace verzaubert in uns in dieser Saison mit Glitzerlippen und Statement-Eyes in Hellblau, Giambattista Valli setzt auf einen super frischen Teint und Iris van Herpen begeistert mit einem soften Gothic Look. Wir zeigen mit welchen Produkten ihr die Looks nachschminken könnt. So verleiht ihr jedem Look ein Couture-Makeover!