Es ist wieder Zeit zu Träumen. In Paris gingen nämlich gerade die neuen Couture-Kollektionen über den Laufsteg und die Looks der hohen Schneiderkunst bringen uns auch in der Herbstsaison 2016 wieder zum Schwärmen. Karl Lagerfeld entführte uns in die Ateliers von Chanel und huldigte der außergewöhnlichen Arbeit der Schneiderinnen. Bei Christian Dior setzten Lucie Meier und Serge Ruffieux auf zurückhaltende Eleganz und subtilen Luxus, während Giambattista Valli romantisch-verspielte Rüschenkunstwerke präsentierte. Jetzt wollen auch wir ein wenig Couture-Flair in unseren Alltag zaubern! Und das funktioniert auch ohne abertausende Euro auszugeben. Wir haben 8 mal Couture-Elemente für euch zum Nachshoppen parat!