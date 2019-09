Von gelungenen Streetstyles bekommen wir einfach nie genug. Deswegen haben wir nach den ersten Looks der Pariser Couture-Schauen heute direkt noch mal Nachschub für euch. Denn auch in der zweiten Hälfte der glamourösen Woche haben Gäste wie Chiara Ferragni, Carine Roitfeld und Co. wieder ihr bestes in Sachen Styling gegeben.