Meinst du, du könntest dir diesen Sommer keinen Super-Urlaub leisten, weil du knapp bei Kasse bist? Nun, manche Orte lassen sich durchaus für unter 130 Euro am Tag bereisen, einschließlich Unterkunft, Essen und Aktivitäten. Das einzige, wofür du Geld hinlegen musst, ist der Flug.

Der Trick? Das richtigen Reiseziel wählen, den Edelhotels aus dem Weg gehen und sich wie ein Einheimischer verhalten – das heißt öffentliche Verkehrsmittel nutzen und günstig ortstypisch essen statt in teuren Touristenfallen. Der zusätzliche Vorteil? Wenn du so reist, erlebst du einen authentischeren Urlaub als in einem traditionellen Touristenresort.

Im Folgenden findest du 29 der besten Ziele für Reisende, die aufs Geld schauen. Egal, ob es dir um Abenteuer in der Natur, um kulturelles Eintauchen, um Romantik, um tolles Essen oder um eine Superzeit am Strand geht, hier findest du es.



Bitte beachten: Unterkunftspreise wechseln je nach Jahreszeit; die hier genannten Preise sind aktuell für den Sommer 2016.