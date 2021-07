Steck dir bitte keine Knoblauchzehe in die Nase

Ich weiß, was du jetzt vielleicht denkst, denn sich irgendetwas in ein bereits verstopftes Nasenloch zu schieben, erscheint nicht unbedingt eingängig. Die Videos auf TikTok sind aber ebenso überzeugend wie eklig: In so ziemlich allen sieht man Personen, die Knoblauchzehen in beide Nasenlöcher stecken, sie dort für eine Weile ihre Wirkung entfalten lassen und am Ende langsam entfernen. Daraufhin löst sich der gesamte Schleim und tritt wie ein Wasserfall hervor ( überzeug dich mit deinen eigenen Augen – auf eigene Gefahr ). Wie unglaublich befriedigend es sich anfühlen muss, all das ekelige Zeug so schnell loszuwerden...