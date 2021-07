L'un des pires aspects d'un rhume d'été est d'essayer de dormir avec le nez bouché et les sinus obstrués. C'est vraiment la chose que je déteste le plus au monde - je ne peux pas respirer, je suis mal à l'aise et, pour être honnête, je ferais n'importe quoi pour me débarrasser de mes voies nasales enflammées et désormais inutiles. Lorsque ça m'arrive, j'essaie généralement de prendre des douches chaudes, d'installer un humidificateur dans ma chambre et de boire des tonnes de liquides pour évacuer mon système. Mais récemment, TikTok a essayé de me convaincre qu'il suffisait d'une astuce bizarre pour déboucher ces sinus encombrés : m'enfoncer des gousses d'ail dans les narines.