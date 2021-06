Warum verändern viele von uns gerade ihren Look?

Turchins Wunsch, verlorene Zeit aufzuholen, entspricht genau dem, was Expert:innen als „ Rachemode “ bezeichnen. Dieser Begriff beschreibt unser Verlangen, das modisch wettzumachen, was uns in den letzten Monaten entgangen ist – und uns auf diese Weise quasi zu rächen. Monatelang das Gleiche in der gleichen Umgebung zu tragen, hat also eindeutig nicht dazu geführt, dass uns neue Fashion-Trends egal geworden sind: Sowohl Luxus - als auch Fast-Fashion-Einzelhändler:innen haben einen Anstieg der Verkäufe online und in echt vorausgesagt. Gleichzeitig bieten Secondhand- und Resale-Märkte – wie Facebook Marketplace und Vinted – Käufer:innen die Möglichkeit, Mode nach der Pandemie auf ethischere Weise zu erwerben