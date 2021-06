Es ist Zeit, Dreierbeziehungen zu normalisieren

Da es also verschiedene Formen von Nicht-Monogamie gibt, ist für unterschiedliche Vorlieben etwas dabei. Throuples sind aber deshalb einzigartig, weil sich alle Beteiligten gegenseitig daten. Solch eine Beziehungskonstellation kann entweder offen oder monogam sein. In den letzten Jahren ist diese Art von Beziehung in den Mainstream eingetreten (ein Beispiel: Bella Thorne, die in einem Interview mit dem Magazin Cosmopolitan in 2019 offen darüber sprach, dass sie mit zwei Personen zusammen ist. Auch in Netflix-Shows wie Élite und The Politician ist sie zu sehen. Dieses Jahr haben drei Männer in Kalifornien als Eltern- Throuple Geschichte geschrieben: Zum ersten Mal standen drei Namen auf der Geburtsurkunde eines Kindes. Und natürlich gibt es da auch einige Menschen, die nicht in einer festen Dreier- oder Poly-Beziehung sind, aber vielleicht einen Seitensprung oder eine einzelne Nacht mit einer anderen Person genossen haben.