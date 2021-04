Dein Horoskop im April – So stehen die Sterne in diesem Monat

Der 19. April bringt den Beginn der Stiersaison und trägt den Merkur in ebenjenes Sternzeichen. Während er dort verweilt, stehen wir unserem Alltag etwas sturer als sonst gegenüber. Um unseren persönlichen Fortschritt voranzubringen, ist nun Flexibilität angesagt. Am 27. April geht der Supervollmond im Skorpion auf und ermutigt uns zur Weiterentwicklung. Am selben Tag wechselt der Pluto in eine rückläufige Bahn, die bis zum 6. Oktober unsere spirituelle Seite erweckt und uns die Kraft verleiht, alte Wunden zu heilen.