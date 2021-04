Votre horoscope du mois d’avril est là !

Le mois d'avril est un mois fougueux qui nous offre une chance de nous affirmer et de changer notre vie pour le mieux. Le premier mouvement majeur du mois se produit le 3 avril, lorsque le bavard Mercure entre en Bélier, intensifiant la passion dans notre communication. Le 9 avril, la rencontre cosmique karmique entre le responsable Saturne et les Nœuds Lunaires va cimenter nos engagements. Au milieu du mois, nous sentirons que les choses commencent à s'intensifier : la nouvelle lune en Bélier a lieu le 11 avril et nous incite à aller vers ce que nous aimons. Et le 14 avril, la tendre Vénus entre en Taureau, ce qui nous permet de rechercher le confort sous toutes ses formes, tandis que le passionné Mars entre en Cancer sensible, ce qui nous encourage à ressentir nos désirs sur le plan émotionnel. Le 19 avril marque le début de la saison du Taureau et le passage de Mercure en Taureau, qui ajoutera une certaine obstination dans notre façon de voir les choses. Nous devrons nous efforcer d'être plus flexibles pour faire évoluer les choses. La Super Lune en Scorpion se produit le 26 avril et nous poussera à nous transformer. Le mois se termine avec Pluton qui entame son moonwalk planétaire le 27 avril. Cette rétrograde durera jusqu'au 6 octobre, et elle éveillera notre spiritualité et nous donnera la force de guérir les vieilles blessures.